Vaccini, attivate questa mattina in Molise le prenotazioni per la fascia di età 70-79

Così come annunciato ieri dal presidente della Regione Donato Toma questa mattina è stata attivata la prenotazione per i vaccini riservata a chi ha tra 70 e 79 anni. Sul portale dedicato è stata inserita una apposita sezione dove, inserendo i propri dati, si può inoltrare la richiesta. E’ questa la quarta categoria che viene attivata sul sito dopo over 80, personale scolastico e soggetti vulnerabili. Le vaccinazioni per chi ha tra 70 e 79 anni dovrebbero cominciare la prossima settimana.