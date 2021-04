Vaccinazioni, partite le prenotazioni per gli appartenenti alla fascia di età 70/79

Poco dopo le 7 di questa mattina il portale dedicato della Regione Molise era già attivo.

Sono poco meno di diecimila le dosi arrivate nelle ultime ore, tutte dello stock Pfizer, destinate alle persone di un’età compresa tra i 70 e i 79 anni. Com’era accaduto per gli ultra ottantenni, si procederà a ritroso. Avranno cioè la precedenza i più anziani e non quelli che hanno effettuato prima la prenotazione. Le dosi sono state distribuite ai centri vaccinali di Campobasso, Isernia e Termoli, dove si procede ormai con un ritmo di circa 2mila somministrazioni al giorno, ma l’obiettivo è quello di arrivare a tremila già dai prossimi giorni.

Al momento le dosi che dovrebbero essere disponibili in Molise per il mese di aprile sono almeno 44 mila (in consegna sono annunciate entro fine mese quasi 34mila dosi di Pfizer, oltre 6.500 di AstraZeneca e 3mila di Moderna). A queste si aggiungerà, dopo meta’ mese, il vaccino Johnson & Johnson per il quale però al momento non esiste alcuna previsione sul numero delle dosi che saranno inviate al Molise.

Per prenotare si procede come per la precedente fascia di eta. E’ stata inserita un’apposita sezione nella quale, inserendo i propri dati (è sufficiente il tesserino sanitario) si può inoltrare la richiesta. E’ questa la settima ‘categoria’ attivata in regione dopo operatori sanitari, operatori e ospiti delle Rsa, personale scolastico, forze dell’ordine, over 80 e soggetti fragili.

Vanno comunque avanti le prenotazioni per le categorie fragili e per i vaccini domiciliari, oltre 900 quelli eseguiti finora.

E il Molise resta nella parte alta della classifica tra le regioni che sono più avanti nella somministrazione dei farmaci. Questo l’ultimo report fornito dal’Asrem con più di 72mila500 vaccinati di cui 56mila500 con dosi Pfizer, 12 mila Astrazeneca e 4mila Moderna