TRIBUNALE DI LARINO

Usucapione

L’avv. Valentina Flocco con studio in Termoli (cb) al C.so F.lli Brigida n. 96, rappresentante e difensore della sig.ra Marcon Maria Teresa nata Cadorago (co) il 13/03/1946, ha chiesto con atto di citazione del 21/11/2020, di usucapire abitazione sita in Portocannone (cb) Cat. Fabbr. al Fg 4, part. 517, sub. 3, Cat. A/4 e indirizzo Via Garibaldi sc, piani T-1-2 e fondo rurale sito in Portocannone (cb), nct Fg 4, part. n 989, sup. ha 1,65 e n. 990 sup. ha 0,03.

Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato la notifica ex art. 150 cpc avvertendo i destinatari a costituirsi al giudizio almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata.

Termoli, 31/03/2021

Avv. Valentina Flocco