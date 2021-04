Rionero Sannitico, la scuola resta chiusa: bambina positiva allo screening di massa

Share on Twitter

Una decisione che lascia delusi tanti bambini.

Il sindaco di Rionero Sannitico Palmerino D’Amico ha prorogato la chiusura della scuola di ogni ordine e grado in paese a causa della positività ad un tampone rapido antigenico di una bambina.

La decisione avviene a seguito dello screening promosso proprio dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la locale Protezione Civile per assicurare una riapertura maggiormente sicura della scuola. A scopo precauzionale la scuola dunque rimarrà chiusa fino a sabato 10 aprile incluso per ricostruire i contatti della bambina.

Lo stesso sindaco Palmerino D’Amico ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole anti-contagio su tutto il territorio comunale. E su questo punto lamenta anche il fatto che più di qualcuno in queste festività pasquali pare non lo abbia fatto.