58 second read

58 second read

58 second read

Pubblicato l’avviso per le borse di studio per i ragazzi della scuola superiore di secondo grado

Share on Twitter

Share on Facebook

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che sul sito dell’ente è stato pubblicato un avviso pubblico per le borse di studio relative all’anno scolastico 2020/21 per gli studenti iscritti alla Scuola Superiore di secondo grado.

Le domande possono essere inviate a mezzo pec (protocollo@pec.comune.termoli.cb.it) oppure possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli entro e non oltre le ore 13 del 27 aprile 2021. Per il modello da compilare e i requisiti per presentare la domanda è possibile consultare il sito del Comune.