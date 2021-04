Policoro Youth Lab iniziativa on line per muoversi nel mondo del lavoro Nuova iniziativa per accompagnare al lavoro i giovani tra i 18 e i 35 anni

POLICORO YOUTH LAB vuole essere un luogo di formazione, lavori di gruppo, condivisione di buone prassi per aiutare i giovani a muoversi nel difficile mondo del lavoro. Formatori nel campo dell’orientamento, delle risorse umane e della comunicazione cureranno questo spazio in un clima di ascolto attivo, accoglienza e reciprocità.

Si parte il 13 aprile 2021, ore 18.30-21.00. Per iscriversi e avere informazioni si può inviare una mail all’indirizzo: progettopolicoro.cb@gmail.com

Per massimo 15 partecipanti, dai 18 ai 35 anni. Il laboratorio è gratuito e on line.

Il Progetto Policoro è l’ufficio pastorale della CEI che si occupa di evangelizzazione, formazione e orientamento al lavoro dei giovani del territorio, nonché di accompagnamento e supporto di attività di autoimprenditorialità nell’ottica del Bene Comune e dell’economia civile. Gli animatori del progetto si occupano dell’ animazione territoriale e dello sviluppo di rete tra gli operatori e soggetti del Terzo settore. Per saperne di più, è attiva la pagina Facebook Progetto Policoro Arcidiocesi Campobasso – Bojano.

A presentare il progetto POLICORO YOUTH LAB Gabriella Di Toro animatrice terzo anno e Christian Discenza animatore primo anno.

Clicca sul link per la presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=64NPwr9_WTw