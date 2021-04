Isernia, gli studenti tornano in presenza: freddo e entusiasmo collettivo

Dopo un mese di didattica a distanza finalmente gli studenti di Isernia rientrano a scuola per riprendere con le lezioni in presenza. Una giornata di freddo, pioggia e persino neve ad accogliere i ragazzi davanti gli istituti.

Un flusso regolare e ordinato questa mattina soprattutto grazie alla nuova ordinanza comunale che vieta il transito e la sosta in via Umbria.



“Non vedevo l’ora di riaprire la scuola. E’ chiaro che le difficoltà e le preoccupazioni legate alla pandemia permangono.” Queste le parole alla riapertura del Dirigente scolastico Giuseppe Posillico dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia.

“Bisogna mantenere alta la guardia e seguire le indicazioni guida impartite dal ministero all’inizio dell’anno. Ritengo che l’attività didattica in presenza e la relazione interpersonale siano fondamentali perché stiamo attraversando un periodo psicologicamente molto pesante per questi ragazzi. E’ Importante che i ragazzi riprendano l’attività concreta e abbandonando quella astratta della didattica a distanza.”

Contenti gli studenti nel rivedere i propri compagni e le maestre, ma anche i genitori si ritengono sollevati dal rientro a scuola in presenza.

Al vaglio da parte del ministero la possibilità di prolungare la chiusura della scuola a fine giugno.