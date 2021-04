Il gruppo dei “Giovani per Agnone Democratica” terrà un nuovo evento online dal titolo “Studio&Mente: pro e contro di un mondo in video-lezione“.

L’incontro affronterà i problemi riscontrati dai giovani studenti durante le loro lezioni in didattica a distanza, sia dal punto di vista dell’apprendimento che dal punto di vista psicologico.

L’evento verterà sull’intervista a due ospiti, come riportato dalla nota dei giovani agnonesi: “Il gruppo politico ha inteso organizzare un incontro virtuale con due ospiti d’eccezione: la docente Sara Bartolomeo e la psicologa Ilaria Vota. Ormai da più di un anno, gli studenti di ogni ordine e grado si trovano ad affrontare lezioni in didattica a distanza alternate a singhiozzo a piccoli periodi lezioni in presenza. Questa situazione, oltre a provocare disagi dal punto di vista dell’apprendimento, ha provocato anche svariati problemi psicologici nella popolazione studentesca.

L’isolamento forzato, il filtro dello schermo e una socialità ridotta all’osso hanno estraniato i ragazzi dalla loro classica dimensione, portandoli ad affrontare una sfida educativa mai vissuta in precedenza. Per questi motivi, i giovani del gruppo agnonese intervisteranno la docente Sara Bartolomeo, che avrà modo di raccontare di una sua lettera rivolta agli studenti in difficoltà, e la psicologa Ilaria Vota, che risponderà a domande e perplessità in merito alle implicazioni psicologiche derivanti dalla DAD. L’incontro sarà anche occasione di dibattito per mettere a confronto i pregi e i difetti dello strumento della didattica a distanza.

L’evento sarà visibile domenica 11 aprile alle ore 17:00 in diretta sulla pagina Facebook “Giovani per Agnone Democratica”. Durante l’incontro, sarà possibile porre delle domande alle due ospiti. “