Covid, migliorano tutti i parametri, tranne quello dei decessi: ancora quattro vittime

Quattro persone sono morte nelle ultime ore a causa del Covid. Si tratta di una donna di 78 anni di Cercemaggiore, di una 79enne di Casacalenda, che erano ricoverate in Malattie infettive del Cardarelli, un uomo di 60 anni di Termoli e un 75enne di Campomarino, deceduti in Terapia intensiva dell’ospedale di Campobasso. Quello dei decessi è l’unico dato che ancora continua a destare preoccupazione in Molise perché gli altri parametri sembrano essere tutti in graduale miglioramento. L’ultimo bollettino dell’Asrem riporta 3 nuovi ricoveri in Malattie infettive del Cardarelli ed un paziente dimesso dalla Terapia sub intensiva del Neuromed.

Resta basso il numero dei nuovi contagi: 24 sui 711 tamponi processati, con un tasso di positività del 3,3%. 6 i nuovi casi a Campobasso, 3 a Ferrazzano, numeri compresi tra due ed un Caso negli altri 11 comuni interessati dal Covid. La curva dei contagi dunque continua a scendere in maniera decisa da qualche settimana ormai, mentre aumenta il numero delle persone che hanno sconfitto la malattia. Nell’ultimo bollettino dell’Asrem ci sono ben 60 guariti. Scende di conseguenza a 654 il numero degli attualmente positivi, così come si allenta la pressione sugli ospedali. Sono 60 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 9 in Terapia intensiva, 2 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli e altrettanti al Neuromed. I decessi, dall’inizio della pandemia sono 654 mentre i guariti in totale sono 11.372.