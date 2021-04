Concorso fotografico: “Il Giro, Termoli e l’ambiente”

Share on Twitter

Il Lions Club Termoli Tifernus – in occasione della VII tappa del Giro d’Italia 2021 – indice un concorso fotografico rivolto a professionisti, amatori e dilettanti dal tema “il giro, Termoli e l’ambiente”.

Gli scatti a colori o bianco e nero, delle dimensioni di cm. 35/45 opportunamente muniti di idoneo gancio, dovranno pervenire entro e non oltre il 2 maggio 2021 presso la sede del Club Lions Tifernus, situato in Via Martiri della Resistenza n. 61/63. Previo contatto telefonico.

L’esposizione verrà allestita nell’ambito delle varie attività connesse alla manifestazione sportiva internazionale, a far data dal 5 maggio all’interno dei locali messia disposizione del Vescovado cittadino nel Borgo Antico.

Le migliori opere delle tre categorie saranno premiati con targa e pergamena.

Il Club Lions Tifernus, a nome del Presidente, ringrazia quanti vorranno partecipare al concorso fotografico apportando il proprio contributo alla cultura, all’arte ed allo spirito.