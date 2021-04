Cerimonia a Sesto Campano in ricordo del Sovrintendente Poidomani

Si è tenuto presso il Cimitero di Sesto Campano (IS), alla presenza del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Isernia e dei familiari, un breve momento di preghiera nel 22° anniversario della morte del Sovrintendente Ezio Agatino POIDOMANI, caduto il 2 aprile 1999 nell’adempimento del dovere.

Quel terribile giorno il Sovrintendente POIDOMANI, di origini siciliane ed in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Isernia, stava effettuando un servizio di scorta e viabilità all’Ambasciatore in Italia degli Stati Uniti d’America, Thomas Michael Foglietta, che era stato in visita in questa provincia.

Ultimato il servizio di scorta, mentre stava facendo rientro ad Isernia, il Sovrintendente POIDOMANI restò vittima di un incidente stradale sull’autostrada A1: lasciò la moglie Marina e due figli, oggi entrambi appartenenti alla Polizia di Stato ed in servizio a Roma.



Durante la cerimonia, cui hanno assistito la vedova e la figlia, è stato deposto un cuscino di fiori inviato per l’occasione dal Capo della Polizia.