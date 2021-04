Agnone, gli studenti tornano a lezione in presenza negli istituti scolastici

Con l’abbassamento della curva dei contagi da Covid-19, si sono presentate le condizioni necessarie affinché si potesse rientrare tra i banchi di scuola in modo sereno anche ad Agnone.

Infatti, come previsto dalle norme nazionali per la zona arancione, nel centro altomolisano tornano a fare lezione in presenza tutti gli alunni fino alla terza media, mentre gli studenti delle superiori faranno didattica a scuola in una percentuale che oscilla dal 50% al 75%.

Il Sindaco Daniele Saia ha mostrato soddisfazione per la riapertura scolastica: “Il numero non elevato di contagi da Covid-19 ha consentito agli studenti di tornare tra i banchi di scuola in sicurezza. Dopo settimane di DAD, gli studenti avranno modo di rivedersi dal vivo, rispettando ovviamente ogni norma di prevenzione del contagio. I miei più sentiti auguri vanno a tutti loro per un sereno percorso di studi e faccio un grande in bocca al lupo anche a tutti coloro i quali si troveranno ad affrontare gli esami a fine di quest’anno scolastico.“