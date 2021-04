A fuoco una concessionaria di auto sulla Statale 16, indagini in corso

Alle ore 21 circa di ieri sera la squadra del vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta per l’incendio di una concessionaria d’auto sulla SS 16 in territorio di Montenero di Bisaccia.

In supporto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Sul posto sei automezzi VVF, la squadra Niat del comando VVF di Campobasso e i carabinieri della stazione di Termoli.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Il vento avrebbe reso ancora più distruttivo l’incendio.