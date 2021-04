Vastogirardi: al via le domande per borse di studio a favore degli studenti

Il Comune di Vastogirardi ha reso nota la possibilità di presentare domande per ottenere borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il contributo economico sarà finalizzato all’acquisto di libri di studio, per sostenere gli spostamenti e l’accesso a beni e servizi. L’Amministrazione di Vastogirardi ha quindi recepito le misure disposte dalla deliberazione della Giunta Regionale.

Nell’avviso, infatti, si legge: “Con la deliberazione n. 65 del 29.03.2021b, la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2020/2021 a favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per le modalità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno poi erogate dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati. Per tanto gli interessati sono invitati a far pervenire la domanda di contributo debitamente compilata entro il 20/04/2021 utilizzando il modulo allegato.“