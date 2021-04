Sono 762 le dosi di vaccino somministrate in Molise nei due giorni festivi di Pasqua e Pasquetta. Nel dettaglio 404 nella giornata di domenica e 358 in quella di lunedì. Sale cosi’ a 71.047 il numero complessivo delle dosi inoculate in regione, sono l’85,16% di quelle arrivate finora. Per quanto riguarda le somministrazioni per categoria, quasi 30mila dosi sono andate agli ultra ottantenni, 14.224 agli operatori sanitari, 7.321 al personale scolastico, 4.472 agli ospiti delle strutture residenziali, 2.014 alle forze armate, 1.910 al personale non sanitario. Ci sono poi altre 11.690 dosi che vengono inserite nella generica voce “altro”.