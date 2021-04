La notizia è stata data dal governatore Toma nel suo report in Consiglio regionale. Da domani al via le prenotazioni, sul sito Asrem, per le vaccinazioni per gli appartenenti alla fascia di età 70/79 anni. Vaccinazioni che dovrebbero iniziare la prossima settimana. Fino al 30 giugno, poi, continueranno le somministrazioni al Palaunimol. L’accordo con l’Università è stato prorogato. 19 i punti vaccinali in Molise. A metà aprile, anche nella nostra regione arriveranno le dosi di Johnsonn&Johnsonn, per cui è prevista una sola somministrazione.

Fino a fine aprile, ha riferito sempre Toma, arriveranno 33.930 dosi di Pfizer. Vengono consegnate nei tre ospedali regionali e poi distribuite. Nel dettaglio questa settimana 10530 dosi, la prossima le dosi saranno 8190, stesso numero nella settimana successiva e nell’ultima dovrebbero arrivare altre 7020 dosi di Pfizer.

Per quanto riguarda Moderna, a inzio mese, sono arrivate 3000 dosi. 6500 di Astrazeneca.

“Ora si effettuano 14mila vaccinazioni a settimana – ha detto Toma – ma l’obiettivo è arrivare a 21mila, come richiesto al Governo centrale, se arrivano le dosi. Ci aspettiamo anche che venga attesa la richiesta fatta al precedente Commissario Arcuri di 70 vaccinatori in supporto nella nostra regione”.

Intanto in settimana è previsto che anche i medici di base inizino a vaccinare. Si sono messi a disposizione, come da accordo. E’ stato poi sottoscritto quello con gli odontoiatri – ha continuato il Governatore – e nei prossimi giorni verrà definito il percorso con i farmacisti. Sta per uscire il bando che riguarda gli specializzandi. Intanto abbiamo pressochè finito personale scolastico, forze dell’ordine e ultraottantenni, stiamo andando avanti con persone fragili e anziani a domicilio. Se arrivano i vaccini – ha concluso Toma – in tre mesi contiamo di coprire gran parte della popolazione molisana”.