Anche nelle ultime 24 ore come nei giorni passati contagi quasi azzerati in regione. Solo 4 i nuovi positivi a Campobasso, Fornelli, Jelsi e Pettoranello su 298 tamponi processati. Il tasso di positività è all1,3. Mentre ci sono 32 guariti. Per effetto di queste variazioni scende sotto quota 700 il numero degli attualmente positivi. Il bollettino però segnala anche tre decessi. Si tratta di tre donne che erano ricoverate al Cardarelli e al Neuromed: una 76enne di Santa Croce di Magliano, una 79enne di Casacalenda e una 66enne di Cercemaggiore. Sul fronte dei ricoveri nelle ultime ore 4 nuovi ingressi negli ospedali. Sono 70 ora i pazienti ricoverati.