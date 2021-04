Covid: 9 regioni in rosso e 11 in arancione, da domani scuola in presenza fino prima media

Dopo i tre giorni in zona rossa durante le festività pasquali, l’Italia torna a essere divisa in due fasce, arancione e rosso, come stabilito dall’ultimo decreto Covid varato dal governo di Mario Draghi e valido fino al 30 aprile. Da domani 7 aprile, invece, si tornerà a scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Sono 9 le regioni nella fascia con maggiori restrizioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100 mila abitanti. Calabria e Campania resteranno in rosso invece a causa dell’Rt superiore a 1,25. Le regioni in zona arancione sono invece Sicilia, Sardegna, Basilicata, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Liguria, Veneto, più le Province autonome di Trento e Bolzano.