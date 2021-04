Fred Bongusto avrebbe compiuto oggi 86 anni. Era nato a Campobasso il 6 aprile del 1935. Anche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, si terrà questa sera “Buon compleanno Fred”, che celebra il cantante nella sua città. Con i teatri chiusi gli ideatori dell’evento, Antonello e Tiziano Carozza, hanno pensato ad una formula diversa che, grazie al patrocinio del Comune di Campobasso, consentirà di svolgere comunque la quinta edizione. “Buon compleanno Fred”, che solitamente si tiene al teatro Savoia, si trasforma così in un evento televisivo e andrà in onda alle 21 su Telemolise. In studio le più famose canzoni di Bongusto eseguite dal vivo, filmati, interviste, testimonianze e storie inedite. “Buon compleanno Fred” sarà condotto da Enzo Luongo. Con lui ci sarà in studio Antonello Carozza. Ospiti Pippo Venditti, Giuseppe Tabasso, il sindaco Roberto Gravina e il vicesindaco e assessore comunale alla cultura Paola Felice. Durante la serata ci saranno anche i contributi di Aldo Gioia, Giorgio Careccia, Valentina Farinaccio, Eddy Anselmi, Stefano Sabelli e molti altri.