Sostegno economico alle famiglie per il pagamento di utenze e affitti e assegnazione di bonus alimentari, il Comune di Trivento pubblica gli avvisi. I cittadini che versano in una situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 potranno fare richiesta e tra i requisiti richiesti, un Isee del nucleo familiare non superiore a 10mila euro. Tutti gli interessati dovranno presentare, entro i termini prescritti 30 giorni dalla pubblicazione del bando bonus alimentare e 20 giorni dalla pubblicazione dell’altro bando, la domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@comunetrivento.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali, sito in piazza Cattedrale, previo appuntamento ai seguenti contatti telefonici: 0874.873440/0874.873436. Agli stessi contatti si può fare riferimento da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, per chiedere ulteriori informazioni. Per approfondimenti si rimanda alla consultazione del sito web ufficiale dell’Ente.