Trivento 13esimo Borgo d’Italia nel concorso del programma di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi”. Nella finalissima disputata dai 20 paesi, uno per ogni regione, e condotta da Camila Raznovich, Trivento si è classificato 13esimo, un ottimo piazzamento ottenuto grazie ai voti dei cittadini e alla valutazione della giuria di esperti composta da Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, noto geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi. L’ottava edizione del programma ha coronato Tropea, in Calabria, il borgo più bello della Penisola. A seguire, la Sardegna rappresentata da Baunei e la Sicilia da Geraci Siculo. Vedere Trivento tra le tante mete ambite è stata una emozione davvero unica, una vetrina di tutto rispetto che fa ben sperare per il turismo durante la bella stagione oramai prossima, non solo per la comunità trignina ma per l’intera regione che pian piano si svela al resto del mondo “una vetrina importante, con tutti borghi bellissimi e questo esalta ancora di più il nostro piazzamento in classifica – riferisce entusiasta il sindaco Pasquale Corallo – Ringrazio il comitato dei cittadini e associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del servizio sulla nostra Trivento. Ringrazio ancora tutti coloro che ci hanno votato, i nostri concittadini, i molisani e i tanti nel mondo che hanno apprezzato le bellezze della nostra Trivento. Tante preferenze che hanno portato Trivento a salire in classifica ed è stata una grande emozione andare avanti nella trasmissione fino a quando abbiamo visto la nostra Cattedrale sugli schermi. Infine – chiude Corallo – è sicuramente un forte stimolo per la ripartenza della nostra Città, adesso aspettiamo i frutti di questo lavoro: siamo sicuri che alla fine della pandemia avremo tanti visitatori e permettetemi di dire che con questa trasmissione abbiamo fatto davvero “13”, una rinascita proprio nel giorno di Pasqua e approfitto per fare gli auguri di una buona Pasquetta a tutti”. Ecco la classifica generale del programma “Il Borgo dei Borghi” 2021: Tropea (Calabria), Baunei (Sardegna), Geraci Siculo (Sicilia), Albori (Campania), Grottammare (Marche), Campli (Abruzzo), Malcesine (Veneto), Pietramontecorvino (Puglia), Corciano (Umbria), Cocconato (Piemonte), Finalborgo (Liguria), Valsinni (Basilicata), Trivento (Molise), Poffabro (Friuli-Venezia Giulia), San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna), Buonconvento (Toscana), Borgo Valsugana (Trentino-Alto Adige), Issime (Valle d’Aosta), Pomponesco (Lombardia), Pico (Lazio).