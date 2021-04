Da mercoledì 7 aprile si torna a scuola: screening agli alunni di Montaquila e Rionero Sannitico

Rientro a scuola mercoledì e tamponi gratuiti per gli alunni di Montaquila e Rionero Sannitico.

E’ tutto pronto o quasi in Molise per l’ennesima riapertura scolastica di questo anno. Si ripartirà mercoledì 7 aprile in tutti o quasi gli istituti del territorio regionale, in alcuni solo per le elementari e prima media, e in altri per tutte le classi delle elementari e medie. Riapriranno anche le scuole dell’infanzia, per un vero e proprio banco di prova per cercare di arrivare a giugno senza problemi, visto che la maggior parte del personale scolastico regionale è già vaccinato.

Diversi gli screening programmati per gli alunni che faranno rientro a scuola.

Nella giornata di domani tamponi rapidi organizzati a Montaquila e Rionero Sannitico.