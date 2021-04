Covid, scende drasticamente il numero di positivi a Belmonte del Sannio

Share on Twitter

Nelle scorse settimane a Belmonte del Sannio si era registrato un forte aumento dei contagi da Covid-19, probabilmente dovuto alla condivisione di alcuni cluster con la vicina cittadina di Agnone.

Senza alcun indugio, la Sindaca Anita Di Primio, alle prime avvisaglie di esplosione di contagi, aveva emanato delle ordinanze restrittive in modo da tutelare la salute dei suoi cittadini.

Tali restrizioni, nel corso delle giornate, hanno portato i loro frutti. Infatti, una nota del Municipio ha reso noto che sul territorio di Belmonte del Sannio è rimasto un unico soggetto positivo: “Si porta a conoscenza che rimane un solo caso di positività in paese. Invitiamo la cittadinanza a non abbassare la guardia, continuando a seguire tutte le precauzioni per il contenimento dell’epidemia e tutti insieme ce la faremo.”

Dopo un forte innalzamento della curva di positivi al Coronavirus, si continua a registrare, quindi, una riduzione della diffusione dei contagi in tutto l’Alto Molise.