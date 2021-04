52 second read

A Pasquetta zero contagi e nessun decesso: non accadeva da mesi

Per la prima volta dopo mesi in Molise nello stesso giorno nessun decesso e nessun nuovo positivo. Un segnale incoraggiante arriva dal bollettino Asrem del giorno di Pasquetta. Pochissimi i tamponi processati, 99, ma di questi nessuno è risultato positivo. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 57 guariti e scende così a 725 il numero degli attualmente positivi. In leggero rialzo invece il numero dei ricoverati negli ospedali, sono ora 69 i pazienti tra Cardarelli, San Timoteo, Gemelli e Neuromed (ieri serano 66).