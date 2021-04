Trivento si gioca la finale del concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, il noto programma di Rai 3

Trivento si gioca oggi, 4 aprile, la finale del concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, il noto programma di Rai 3. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16 e 30, la conduttrice Camilla Raznovich darà il verdetto finale sui paesi candidati al concorso “Il Borgo dei Borghi”. Nel mese di ottobre 2020, il regista Enzo Sferra e la sua troupe ha realizzato la due giorni di riprese, in onda nella puntata del 20 dicembre scorso. Dal 2 al 21 marzo, è stato aperto il voto ai cittadini e il risultato si conoscerà questo pomeriggio. Tutti sperano in una vittoria che proietterebbe la comunità trignina alla ribalta nazionale e non solo, comunque vada, già il solo fatto di essere approdati in finale è un gran risultato: in molti hanno potuto conoscere l’antica Trivento, con il suo patrimonio architettonico, ambientale, culturale, una comunità ricca di storia e tradizioni, capace di incantare chiunque decida di visitarla. Allora incrociamo le dita e tutti a vedere la finalissima con il borgo di Trivento protagonista.