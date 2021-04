Esploriamo i borghi del Molise: Montenero di Bisaccia

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Montenero di Bisaccia, comune in provincia di Campobasso.

Scopriamo qualcosa di più sulla sua storia. Era il V secolo, quando il popolo dei Frentani, per difendere i propri territori tra il Molise e l’Abruzzo, si scontrò con l’esercito dei Romani sulla riva destra del fiume Trigno (quest’ultimo separa il Molise dall’Abruzzo).

Lo scontro continuò per circa quattordici anni fino a quando i Frentani, sfiniti, mandarono i propri ambasciatori a Roma per chiedere pace ed amicizia. Le loro richieste furono accolte e i Frentani mantennero la loro libertà, le loro leggi ed i loro privilegi, compreso quello di coniare la propria moneta.

Montenero di Bisaccia presenta un calendario ricco di eventi e manifestazioni fieristiche. Tra le feste patronali ricordiamo la festa della Madonna di Bisaccia a Maggio, la Festa di San Paolo a Giugno e la Festa di San Matteo a Settembre.

