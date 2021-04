Covid, 18 positivi e 61 guariti nel giorno di Pasqua. Nessun decesso

Nel giorno di Pasqua – a fronte del numero non elevato (298) di tamponi processati, come sempre avviene nei fine settimana – i positivi sono 18, mentre sono 61 le persone guarite (e il numero delle persone guarite, in Molise, dall’inizio della pandemia, sale dunque a 11.223).

La buona notizia è che non si registra nessun decesso. I morti per Covid restano 447 (comunque tantissimi), mentre le persone attualmente ricoverate sono in totale 66 (tra Cardarelli, S. Timoteo, Gemelli e Neuromed); di queste, 15 sono in terapia intensiva (9 al Cardarelli e 3, rispettivamente, al Gemelli ed al Neuromed).

Quanto ai vaccini, le dosi in totale somministrate sono 70.689, quasi il 92 per cento di quelle consegnate.

E anche nel giorno di Pasquetta la situazione resta “blindata”, con controlli rafforzati su strade e centri urbani per evitare assembramenti e rischiose tavolate. Ultimo dei tre giorni di zona rossa in tutta Italia prima di tornare, almeno così è per il Molise, in zona arancione a partire da martedì. Anche per lunedì in albis, dunque, vietato uscire se non per comprovate esigenze, con la sola eccezione di una visita al giorno a casa di parenti o amici, massimo due persone oltre ai figli con meno di 14 anni.