Venafro: due rom aggrediscono un commerciante e un poliziotto in borghese, processati per direttissima

Ieri sera a Venafro due rom, presumibilmente ubriachi, sono entrati senza mascherina in un’enoteca, chiedendo del vino al titolare. Un poliziotto in borghese e fuori servizio presente nel negozio, si è qualificato e li ha invitati a indossare la mascherina o andarsene. La reazione è stata violenta, i due hanno aggredito e pestato sia il poliziotto, che il gestore dell’enoteca, mandandoli in ospedale. Chiamati i Carabinieri, i due Rom sono stati portati in caserma e poi denunciati e lasciati a piede libero, saranno processati per direttissima, per lesioni gravi e violazione delle norme sulle misure di prevenzione dal Covid.