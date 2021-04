Tampona altre auto e poi si schianta contro la struttura esterna di un bar: ragazza in ospedale

Alle 6 di questa mattina in via Martiri della Resistenza a Termoli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un incidente. Per cause in corso di accertamento un’auto si è scontrata con delle altre vetture parcheggiate finendo la sua corsa contro la struttura esterna di un bar.

La conducente della vettura, una giovane 24enne di San Giacomo degli Schiavoni, è stata soccorsa da un’unità del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto anche la polizia. La ragazza accusava dolori a un ginocchio e al volto.