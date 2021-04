Pasqua 2021: il messaggio di Candido Paglione, Sindaco di Capracotta

Con l’avvicinarsi della Pasqua, Candido Paglione, Sindaco di Capracotta, ha voluto lanciare un messaggio colmo di speranza per i suoi concittadini.

In un nota social, infatti, il primo cittadino ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale come unico mezzo per uscire dal tunnel della disperazione in cui il Covid-19 ha catapultato l’intero globo:

“Un anno fa, più o meno di questi tempi, mai avremmo immaginato di dover passare un’altra Pasqua in lockdown. L’anno trascorso è stato indubbiamente difficile, complicato. Abbiamo vissuto lutti e il maledetto virus è entrato finanche nel palazzo del Comune che però, voglio informare tutti, è finalmente tornato Covid-free.

Ci siamo abituati a vivere distanti e con mille accortezze, la nostra vita quotidiana è stata letteralmente sconvolta.

Ma il futuro, anche prossimo, che abbiamo davanti, è finalmente sereno. Di questo ne sono certo. Con la campagna vaccinale che entra nel vivo ci avviamo ad uscire dal tunnel anche se servirà ancora del tempo e dovremo mantenere la guardia ben alta.

Ecco perché questa Pasqua dovremmo viverla, tutti, anche i non credenti, nel suo più autentico significato: una resurrezione dopo la quaresima, con rinascita e rigenerazione per ciascuno.

Buona Pasqua!“