Isernia, ubriaco alla guida tenta la fuga: denunciato dall’Arma

Non si ferma all’alt dei carabinieri un uomo di 36 anni di Isernia, viene inseguito e bloccato e, ubriaco, rifiuta di sottoposti all’alcol test dando in escandescenze coi carabinieri. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica. I militari dell’Arma gli hanno anche ritirato la patente, oltre a multarlo per violazioni della normativa anti Covid sugli spostamenti.

L’uomo viaggiava per le strade della città a bordo della sua auto durante la notte: di qui il controllo dei carabinieri nell’ambito dei servizi di verifica sul rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria disposte dalla prefettura di Isernia.

Alla vista dei militari, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di sfuggire al controllo, ma invano: inseguito dall’equipaggio, è stato immediatamente bloccato. Apparso da subito in stato di ebbrezza, il 36enne si è messo a inveire contro gli uomini in divisa, rifiutando di sottoporsi all’etilometro. Portato in caserma e sottoposto al test, è risultato positivo con un tasso alcolemico ben superiore al consentito: di qui la denuncia, il ritiro della patente e la multa salata.