Infortunio sul lavoro, il 39enne è stato operato: è in prognosi riservata

L’operaio di 39 anni, rimasto gravemente ferito nell’infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere sulle Piane di Larino nella mattinata di mercoledì, è stato operato all’ospedale di San Giovanni Rotondo “Casa sollievo della sofferenza”. Attualmente è ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata e ancora non riesce a muovere braccia e gambe. I medici sono intervenuti sulla colonna vertebrale dopo la lesione spinale subita nella caduta da due metri e mezzo circa.