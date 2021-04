di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Santa Maria del Molise, comune in provincia di Isernia.

Santa Maria del Molise è un piccolo borgo ai piedi del Matese che si caratterizza per le acque del Rio e il borgo medievale di Sant’Angelo in Grotte con le sue preziosissime chiese che costituiscono dei veri e propri gioielli architettonici. Un tempo, l’acqua veniva utilizzata per il funzionamento di una centrale elettrica. Inoltre, la presenza di diversi mulini fornisce un’autentica testimonianza demoetnoantropologica della civiltà passata.

La Chiesa di San Pietro in Vincoli risale ai tempi dei longobardi. Restaurata nel XIV secolo, custodisce un suggestivo ciclo di affreschi (1350 circa) raffiguranti le “Sette Opere della Misericordia”. Presso la chiesa è presente una sorgente legata alla leggenda di San Michele Arcangelo, il quale avrebbe indicato ai Longobardi il luogo di fondazione esattamente in quel punto.

La Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo è invece la chiesa principale del nuovo centro abitato di Santa Maria, ricostruita dopo il terremoto del 1805. La chiesa presenta un aspetto di gusto tipicamente neoclassico.

