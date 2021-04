Colli a Volturno, uova pasquali per i bambini del paese da parte dell’Amministrazione comunale

Share on Twitter

Share on Facebook

Per il secondo anno consecutivo il Sindaco di Colli a Volturno e la sua giunta gireranno il paese per donare a tutti i bambini fino ai 14 anni, un sorriso e consegnare le uova pasquali offerte dall’Amministrazione guidata dal sindaco Emilio Incollingo.

Un’idea della maggioranza consiliare che già l’anno scorso ha raccoltogrande entusiasmo in paese soprattutto dai più piccini. In tempo di pandemia con una Pasqua privata della libertà, questo piccolo dono potrà servire per strappare un sorriso alle nuove generazioni del paese.

Le Uova di Pasqua verranno consegnate ai bambini a partire da domani in mattinata e nel pomeriggio, rispettando tutte le norme di sicurezza e le regole anti-contagio da Covid-19, per fare in modo che tutti i bimbi possano avere il loro dono alla Vigilia della Santa Pasqua.