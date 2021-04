Civitanova del Sannio, lo spettacolo di migliaia di coccinelle sulla Montagnola

E’ uno degli insetti più carini e amati. Si dice che porti fortuna e sia simbolo di bellezza, con la sua forma semi sferica, il colore rosso vivo e le palline nere sul dorso. Chi di noi non ha mai tenuto, delicatamente, una coccinella sulla punta di un dito per vederla poi volare libera nell’aria? Vederne a migliaia, tutte insieme, è fenomeno raro, a meno che non si sia studiosi degli insetti.

La natura, nella sua immensa bellezza e imprevedibilità, riesce a regalare spettacoli come quello, in Molise, sulla Montagnola di Civitanova del Sannio, nel punto più alto. Tra pietre e rocce, vicino al serbatoio dell’acqua, migliaia e migliaia di coccinelle sembrano essersi date appuntamento da tutto il mondo. Ci piace immaginare la circostanza così. Il video, di Nicola Ricci, è virale sui social. “Ho ricordato quanto mi disse un amico tanti anni fa, quando ne vide 5 volte di più e rimase affascinato” ha detto “e ho filmato, chiamandolo e lui si è precipitato per vedere ancora questo spettacolo meraviglioso e raro”. Sì, meraviglioso come la natura che si risveglia e si anima di vita negli incantevoli scenari della nostra terra.

Le coccinelle, da quello che riportano gli studiosi, vanno in letargo e lo fanno dopo essersi riunite in grandi aggregazioni, riparandosi anche in anfratti rocciosi e in altura, prima di risvegliarsi a primavera per andare sulle piante, dove trovano, finalmente, il loro cibo, afidi e parassiti, svolgendo un ruolo fondamentale in natura. Quello filmato potrebbe dunque essere il momento del risveglio e dell’uscita dal rifugio invernale.

In questo lungo e buio periodo di pandemia, considerato che la coccinella simboleggia fortuna e bellezza, queste immagini vogliamo vederle anche come un auspicio di un futuro migliore, una luce.