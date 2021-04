Calcio a 5, Cln Cus Molise, c’è l’FF Napoli nell’urna della Final Eight

Sarà l’FF Napoli l’avversaria del Circolo La Nebbia Cus Molise nel quarto di finale della Final Eight di coppa Italia di serie A2 in programma dal 16 al 18 aprile a Porto San Giorgio. I campani di mister Piero Basile hanno dominato il girone D, conquistando con largo anticipo la promozione con 20 vittorie su altrettante gare disputate fino a questo momento. Il Circolo La Nebbia Cus Molise, dal canto suo, ha confermato la presenza nella competizione tricolore grazie ad un girone di andata strepitoso e si presenterà a Porto San Giorgio consapevole delle sue qualità ma anche delle potenzialità di un’avversaria che ha nel proprio organico giocatori del calibro di Foglia, Fortino, Turmena e tanti altri. Per la selezione di Marco Sanginario la partecipazione alla competizione tricolore rappresenta un motivo di vanto e di orgoglio, un traguardo che ripaga società, staff tecnico e giocatori dei grandi sacrifici fatti in questa stagione che la pandemia ha contribuito a rendere ancora più complicata. Nonostante tutto il Circolo La Nebbia Cus Molise ha scritto un’altra pagina importante della sua storia sportiva dopo aver partecipato alla fase finale della coppa Italia lo scorso anno (contro il Real San Giuseppe) e nel 2019 organizzando l’evento di serie B a Campobasso. Una costanza che certifica l’ottimo lavoro svolto nel tempo dal sodalizio rossoblù. Il Cln Cus Molise andrà a Porto San Giorgio per rappresentare l’intera regione e non solo la città di Campobasso e lo farà mettendo in campo cuore testa e grinta, qualità proprie della squadra di Marco Sanginario. “Incontreremo una squadra forte, di categoria superiore – spiega il tecnico dopo il sorteggio – hanno vinto il loro campionato con largo anticipo e per questo proietteranno le loro attenzioni esclusivamente a questa competizione. Per noi sarà comunque un piacere poter affrontare una squadra nella quale militano tanti campioni come Foglia, Turmena e tanti altri”. La sfida tra l’FF Napoli e il Circolo La Nebbia Cus Molise si giocherà al Palasavelli venerdì 16 aprile alle ore 14.