84enne contrae virus in ospedale e muore, Portocannone in lutto

“Il covid miete un’altra vittima in paese, ed oggi alla tristezza del distacco si aggiunge anche la rabbia per la consapevolezza che Mario, uomo stimato, appassionato e grande lavoratore, ha contratto il virus durante un normale ricovero ospedaliero per altre patologie”. Così l’amministrazione comunale di Portocannone annuncia un nuovo decesso per covid in paese, quello di un anziano di 84 anni.