Sospeso dipendente Asrem, intascava i soldi dei ticket

Nella giornata di ieri, 1° aprile 2021, nell’ambito di un’articolata attività di indagine del NAS Carabinieri di Campobasso diretta dal P.M. Dr. Alessandro IANNITTI e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Isernia dott. Carlo FUCCI, è stata data esecuzione della misura cautelare personale di sospensione dal pubblico servizio a carico di un dipendente dell’ASREM, addetto alla riscossione dei “tickets sanitari” presso gli uffici CUP.

L’indagine ha disvelato come l’impiegato, dopo aver incassato il denaro pagato dagli utenti per la dispensazione delle prestazioni sanitarie e rilasciato quietanza di pagamento, provvedeva, all’insaputa degli ambulatori, alla cancellazione delle prenotazioni dal sistema telematico: in tal modo la prestazione sanitaria veniva comunque erogata e l’importo del “ticket sanitario” invece di essere versato nelle casse dell’ASReM veniva indebitamente intascato dall’indagato, configurando

il grave delitto di peculato.

Nel corso delle operazioni si è proceduto al sequestro di documentazione amministrativa e sanitaria necessaria per l’esatta determinazione della portata della condotta criminosa e la quantificazione del danno erariale, stimato in ca. 15.000 € annui nel periodo 2018/2020.