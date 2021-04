“Anche quest’anno siamo costretti a festeggiare la Pasqua in un momento molto difficile, una emergenza sanitaria, sociale ed economica che ormai ci accompagna da numerosi mesi. È un periodo che sta rappresentando una dura prova per tutti, sia i singoli che la comunità.” – Inizia così il messaggio augurale del Sindaco Giacomo D’Apollonio ai propri concittadini in vista della santa Pasqua.

“La pandemia ci impone ancora di fare sacrifici e di sottoporci a rinunce; ci obbliga a stare lontani gli uni dagli altri, ad essere prudenti in casa, a scuola e sul posto di lavoro.

Un anno fa nessuno si sarebbe aspettato di dover vivere una crisi così problematica e lunga. L’evoluzione dell’epidemia rimane purtroppo ancora incerta e, per taluni aspetti, preoccupante, anche per il manifestarsi delle varianti del virus. Occorre, quindi, continuare a rispettare scrupolosamente le misure di contrasto al Covid, onde evitare di vanificare gli sforzi profusi per ridurre la possibilità di nuovi contagi.