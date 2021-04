di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Vinchiaturo, comune in provincia di Campobasso.

Si è dibattuto a lungo sull’origine del nome. Secondo alcuni deriverebbe dal latino “Vinculum”, quindi vincolare, legare. Secondo altri, i romani avrebbero eretto una torre usata come luogo per i prigionieri politici “Vincula catenis”. Ancora, il nome Vinchiaturo potrebbe derivare dalle parole latine “vinculum” e “tauri” in riferimento ad un antico giuramento detto del “toro” fatto tra popoli confederati.

La chiesa parrocchiale di Santa Croce si trova nella parte alta del paese e domina l’intero paesaggio. Di particolare interesse è inoltre la Fontana dei Leoni ubicata all’interno della piazza principale del paese: Piazza Municipio. Quattro sculture, raffiguranti leoni, sono collocate su quattro basamenti intorno alla vasca principale e fanno fuoriuscire l’acqua.

