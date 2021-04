di LIA MONTEREALE

La origini di San Martino si fanno risalire all’anno 1100, con il nome di San Martino in Pensili.

Il toponimo di “San Martino” potrebbe derivare da una chiesa collocata su di una collina e dedicata al santo vescovo Martino di Tours, laddove la posizione sopra una collina avrebbe portato all’aggiunta del termine “in Pensili”. Esisteva poi la chiesa di “Santa Maria in Pensili” e in alcune fonti medievali il colle era citato anche come in Pisili, in Pesule, in Pesile o in Pensulis.

Il centro storico presentava le caratteristiche tipiche del medioevo: chiesa, castello e borgo.

San Martino in Pensilis si caratterizza per la presenza di affascinanti luoghi d’arte e monumenti e per importanti manifestazioni molto sentite dalla comunità locale tra cui la Carrese, la festa di San Leo, la festa di San Biagio e la festa di San Giuseppe.

Tra i prodotti enogastronomici tipici di questa cittadina, ricordiamo la pampanella, i torcinelli e la pigna.

