Dopo qualche giorno di tregua, si registrano nuove vittime. Sono quattro le persone decedute nelle ultime ore. Si tratta di un 74enne di Agnone, morto nella sua abitazione, un 80enne di Campomarino, deceduta in Malattie infettive, una donna di 64 anni di Santa Croce di Magliano e un 52 enne di Torella del Sannio, deceduti in Terapia intensiva. 4 i nuovi ricoveri in Malattie infettive, ma ci sono anche 5 pazienti dimessi dallo stesso reparto. 33 i positivi sui 562 tamponi processati, con il tasso di positività del 5,8%. E’ Riccia il comune con il maggior numero di nuovi contagi: 5, seguono Baranello, Campobasso, Campomarino, Toro con 3. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. Il bollettino Asrem parla anche di 41 guariti. Si allenta la pressione sugli ospedali: al Cardarelli i ricoverati sono 60, di cui 8 in Terapia intensiva. 2 quelli ricoverati al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli 4 al Neuromed. Gli attualmente positivi sono 846, le vittime in totale sono 444 mentre i guariti sono 11.104. Sul fronte vaccini, sono 68.344 le dosi somministrate, pari al 92,45% delle 73.925 consegnate.