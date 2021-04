Share on Twitter

Share on Facebook

La cessione di plessi scolastici storici come quelli della Sshwaitezer e del Nautico è sempre più vicina. In Consiglio comunale solo la Rete della Sinistra e il Movimento 5 Stelle hanno mantenuto la posizione di contrarietà a questo percorso di alienazione dei beni pubblici: la Schweitzer e il Nautico sono stati definiti edifici fatiscenti e come tali inclusi nell’elenco delle opere, di fatto, da vendere.

Sono diventati così oggetto di un partenariato pubblico-privato che prevede la cessione di questi due edifici a copertura parziale o totale di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico comunale.

“Non viene però specificato né per quali interventi – dice la consigliera comunale Marcella Stumpo – né per quale entità e si parte tra l’altro da un valore piuttosto basso dei due edifici che sono stati stimati circa 5 milioni e 300 mila euro”. E proprio la Stumpo, in una conferenza insieme all’attivista Pino D’Erminio, ha rimarcato il punto. Stanno preparando anche un esposto.