Calcio a 5, serie B, spareggio salvezza per la Chaminade domani contro il Barletta

In campo regolarmente la Chaminade Campobasso, allo Sturzo, domani, nel match di recupero, addirittura del girone d’andata, contro il Barletta. Sfida decisiva e fondamentale per i rossoblu di mister Cavaliere, obbligati al successo. Allo Sturzo, la Chaminade cerca il primo successo casalingo, i 7 punti in classifica, sono arrivati tutti lontano dal capoluogo molisano. L’obiettivo è quello di abbandonare l’ultima posizione in classifica, per evitare i play out contro una squadra di un altro girone.

Il raggruppamento G, infatti, non prevede retrocessioni dirette, considerata la rinuncia del Bisceglie durante il campionato. Ebbene, i campobassani accusano, 4 punti di distacco dai cugini dello Sporting Venafro e 5 proprio dal Barletta avversario di domani. Attenzione, la Chaminade deve giocare ancora tre gare, di cui 2 proprio contro il Barletta, al contrario il Venafro ha una sola gara in programma. Ecco perché i giovanissimi diretti da mister Cavaliere, hanno il destino nelle loro mani, con tre successi la salvezza sarebbe matematica. Un obiettivo non semplice, ma alla portata dei rossoblu, a partire da domani pomeriggio. Il Barletta è una squadra che subisce molto, al pari della Chaminade, ben 111 marcature subite per le due squadre dall’inizio del campionato. A dispetto dei numeri, è attesa una gara sul filo dell’equilibrio, da giocare con la testa, senza avere fretta. Domani, dunque, il primo dei tre match point per i ragazzi di casa Chami, pronti a giocare al massimo delle forze come fatto sino a questo momento.