Un settore in ginocchio, uno dei tanti settori messi in ginocchio dalla pandemia, ma i lavoratori legati a matrimoni ed eventi quasi certamente sono tra i più colpiti. Sono stati i primi a restare paralizzati e saranno gli ultimi a ripartire. In Molise da qualche giorno si sono organizzati creando la delegazione regionale della Fedfermep, la federazione matrimoni ed eventi. Il capo delegazione Mauro di Salvatore sottolinea innanzi tutto che si tratta di un settore che include moltissimi lavoratori, lavoratori che sono fermi da più di un anno con fatturati quasi azzerati. Protestano perché sono stati quasi sempre esclusi dai ristori e chiedono maggiore attenzione per la loro categoria.