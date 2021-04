Con l’adesione dell’Amministrazione comunale, è stata decretata l’intitolazione a San Francesco Caracciolo dell’Istituto alberghiero di Agnone.

La scelta, condivisa anche dagli uffici scolastici, è avvenuta non per caso. Infatti, il santo è il patrono dei cuochi d’Italia. L’intitolazione è stata accolta positivamente anche dal professor Gianfranco Di Pasquo che ha così commentato l’evento:

“L’augurio di tutta la comunità altomolisana, e non solo, è rivolto agli studenti e a tutto il personale scolastico perché, continuando a lavorare per formare nuovi cittadini e figure professionali competenti e competitive e per mantenere alto il nome dell’Istituto che più volte si è distinto per meriti anche a livello nazionale, operino, come il Santo, mossi dai sentimenti di amore, di giustizia, di servizio verso i bisognosi ma anche da una grande sete di conoscenza.“