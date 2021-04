I finanzieri di Termoli, durante un servizio di controllo lungo le strade della città, hanno fermato due giovani: l’atteggiamento nervoso della coppia ha insospettito le fiamme gialle. A bordo dell’auto sono stati trovati 160 grammi di droga, tra hashish e marijuana. Nella casa dei due ragazzi sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, un coltello per il taglio dello stupefacente e materiale di confezionamento. L’uomo e la donna, conviventi, sono stati arrestati.

L’attività di contrasto continua incessante e si inserisce, altresì, nell’ambito dei servizi di controllo delle misure in materia di rischio epidemiologico da covid-19, quotidianamente disposti e in ulteriore rafforzamento per le festività di Pasqua. Il contrasto ai traffici illeciti ed i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della Guardia di finanza.