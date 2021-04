I laghi del Molise

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta alla scoperta di alcuni laghi del Molise.

Il lago di Guardialfiera o del Liscione è un bacino artificiale formato negli anni sessanta-settanta a seguito della costruzione di una diga sul fiume Biferno. Lo scopo fu quello di garantire una notevole massa d’acqua per motivi industriali, agricoli e naturalistici.

Il lago di Occhito è anch’esso un grande bacino artificiale, creato a seguito di uno sbarramento sul fiume Fortore. I comuni che si affacciano sul lago sono Sant’Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Pietracatella, Gambatesa e Tufara per la provincia di Campobasso; Carlantino, Celenza Valfortore e San Marco la Catola per la provincia di Foggia in Puglia.

Il Lago di Castel San Vincenzo, bacino artificiale realizzato sul finire degli anni Cinquanta, si integra perfettamente con il paesaggio circostante fatto montagne rocciose e boschi verdeggianti. Il notevole patrimonio naturalistico circostante lo rende meta ideale per tutti coloro che amano la natura e i paesaggi.