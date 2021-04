Esploriamo i borghi del Molise: Venafro

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Venafro, comune in provincia di Isernia.

All’inizio del III secolo a.C., successivamente alle guerre sannitiche, Venafro o Venafrum (secondo l’origine latina del nome), passata sotto il dominio dei Romani, divenne una praefectura e cambiò la propria organizzazione e il proprio assetto governativo. Era infatti governata da un magistrato che ogni anno veniva inviato da Roma.

L’anfiteatro dell’antica Venafrum (il cosiddetto Verlascio o Verlasce) fu costruito nel corso del I secolo d.C. immediatamente all’esterno della città. Nel corso del tempo, case rurali si sovrapposero ai ruderi romani (intorno al XVII secolo).

A Venafro sono molteplici i luoghi culturali che meritano di essere visitati.

Il Museo nazionale di Castello Pandone, anche noto come Castello Pandone, fu dimora della famiglia Pandone. Enrico Pandone, proprietario del castello, tra il 1521 e il 1527, fece realizzare un ciclo di affreschi raffiguranti i suoi cavalli. Per la bottega incaricata dell’impresa è stata identificata una provenienza napoletana.

Per realizzare il ciclo pittorico, sul disegno preparatorio venne steso un secondo livello di intonaco modellato a bassorilievo e dipinto ad affresco. I cavalli sono arricchiti da particolari curiosi come le didascalie che indicano il nome, la razza, l’età e talvolta il destinatario del cavallo. Il Museo inoltre espone opere d’arte provenienti da chiese e collezioni molisane. Accanto a queste, sono inserite nel percorso museale opere provenienti dai depositi dei Musei di Capodimonte e San Martino di Napoli, della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma e del Palazzo Reale di Caserta.

Ci spostiamo poi al Museo Archeologico di Venafro per scoprire le parti del museo ancora legate al convento, come la ruota degli esposti, ma anche pezzi della sua splendida collezione tra cui l’editto in pietra che regolamentava l’uso dell’acquedotto di Venafro, gli scacchi di tipo islamico tra i più antichi d’Europa e una splendida statua raffigurante Venere.

Ancora, la tappa al Museo Winterline, attraverso la sua mostra permanente che espone oggetti e reperti legati alla seconda guerra mondiale, ci permette di conoscere e approfondire aspetti della nostra storia più recente.

