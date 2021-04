Esploriamo i borghi del Molise: Riccia

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Riccia, comune in provincia di Campobasso.

Passeggiando per il borgo ci fermiamo ad ammirare il Castello appartenuto ai di Capua. La torre principale collocata in una posizione strategica, permetteva di controllare tutta la valle e di proteggere la fortificazione.

Riccia inoltre ospita il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. È allestito all’interno dell’antico Magazeno, un tempo utilizzato come deposito del grano dai signori del paese. Espone oggetti e strumenti di vita quotidiana e strumenti da lavoro utilizzati da contadini e artigiani. È inoltre riprodotta la bottega del ciabattino, parte integrante dell’allestimento museale e situata accanto al Castello Di Capua.

Prima di lasciare Riccia ci fermiamo alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, conosciuta anche come Chiesa del Beato Stefano.

Passeggiare lungo i vicoli e le piazzette di Riccia è come fare un salto indietro nel tempo che ci consente di rivivere di quel turismo lento e autentico che i borghi del Molise riescono perfettamente a regalare ai loro visitatori.

